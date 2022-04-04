На Рівненщині просять аграріїв сіяти більше пшениці та жита: потрібний ресурс для хлібопекарської промисловості

На Рівненщині просять аграріїв сіяти більше пшениці та жита: потрібний ресурс для хлібопекарської промисловості

Голова області видав відповідний наказ.

У Рівненській області триває посівна кампанія: не менше 25% посівів мають займати продовольчі культури.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль. Відповідний наказ підписав нещодавно очільник регіону.

За словами Віталія Коваля, наразі важливо, щоб було більше ресурсів для хлібопекарської та макаронної промисловості. В області аграріям радять вирощувати пшеницю, жито і ячмінь. Крім того, овес, горох, гречку, просо, картоплю та овочі.

"Дякую аграріям, що йдуть назустріч, хоч це й зміна технологічного циклу. Рівненщина сьогодні тилова область, на яку розраховують регіони, що потерпають від дій окупантів. Ми повинні забезпечити майбутній врожай", наголосив голова ОДА.

До слова, навесні в Рівненській області планують засіяти 420 тисяч гектарів. Зазначається, що 20% плану уже виконано.

Як повідомлялося, вже у 20 областях України почалася посівна. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це позитивна новина, адже на цей же час минулого року посівна почалася лише в 15 регіонах.