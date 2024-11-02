На Рівненщині розшукали пенсіонера, який заблукав у лісі

Чоловік переїхав із Дніпропетровської області, має проблеми з памʼяттю та погано орієнтується на місцевості.

2 листопада, до поліції Зарічненської громади звернулась 50-річна жителька. Вона повідомила, що її 73-річний батько близько третьої ночі пішов з дому та не повернувся.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Цілу ніч чоловік провів у масиві. Він пройшов близько чотирьох кілометрів від свого дому.

Також читайте Чоловік прожив глибоко в лісі понад 50 років: як він облаштувався

Спочатку рідні намагалися самостійно знайти чоловіка. Проте на пошуки зниклого зорієнтували поліцію, лісників та громадськість.

Близько 13:00 73-річного пенсіонера розшукали у сусідньому селі. Розгублений він сидів під деревом.

На щастя, медична допомога йому не знадобилася.

Нагадаємо, у громадах шукали двох пенсіонерів, які зникли в лісі.

Читайте також: