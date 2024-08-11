На Рівненщині розшукали жінку, яка провела ніч у лісі: фото

У неділю, 11 серпня, неподалік села Балашівки Рівненської області знайшли 48-річну жінку, яка напередодні увечері пішла з дому і заблукала у лісі.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

До поліції близько опівночі звернувся син зниклої жінки. За його словами, вона близько 18 години пішла з дому і не повернулася.

До пошуків долучився особовий склад відділення поліції № 4 (м. Березне), працівники ДСНС, лісники та небайдужи громадяни, які негайно розпочали прочісувати територію села та лісовий масив.

Розгублену і знесилену 48-річну жінку виявили лісники близько 12 години неподалік села, на одній із доріг, де, ймовірно, вона могла заблукати. Її оглянули медики, після чого поліцейські відвезли додому та передали рідним.

Жінку, яка заблукала у лісі, доставили додому / Фото: Національна поліція Рівненської області

Нагадаємо, раніше у Львівській області 11-річну Соломію з Рави-Руської, яка пішла з дому 20 липня та не повернулася, розшукали рятувальники під час спецоперації, до якої долучилися понад 600 людей. Пошуки тривали майже тиждень.

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