На Рівненщині шахрай виманив у жінки 100 тисяч на "лікування" сина-військовослужбовця

На Дубенщині в Рівненській області судитимуть шахрая, який виманив у матері майже 100 тис. грн на "лікування" сина-військовослужбовця.

Житель Львівщини виманив у матері військового майже 100 тисяч гривень нібито на лікування її сина.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що раніше неодноразово судимий чоловік, у липні цього року шайхрайським шляхом виманив у жительки Дубенщини майже 100 тис. грн.

Так, жінці подзвонили і повідомили, що її син, який служить у ЗСУ, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і потребує коштів на лікування.

Матір військовослужбовця, не перевіривши інформацію, передала 50 000 гривень та 1200 доларів США таксисту, який приїхав до неї додому. Той привіз передачу в Рівне та віддав гроші зловмиснику.

Чоловік наразі перебуває під вартою, свою вину визнає. Обвинувальний акт скеровано до Млинівського районного суду.

Нагадаємо, на Кіровоградщині поліцейські затримали цинічного шахрая, який ошукав матір загиблого воїна на 1,1 млн грн.

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