На Рівненщині спростували фейк про вторгнення ворожої техніки з Білорусі

На Рівненщині спростували фейк про вторгнення ворожої техніки з Білорусі

За інформацією ОДА, на кордоні із Білоруссю в межах Рівненської області поки все спокійно.

Мережею поширилася на територію колишнього Зарічненського району Рівненщини (нинішній Варашський район — Ред.) зі сторони Білорусі зайшли ворожі танки.

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль спростував цю інформацію.

"На території області поширюється недостовірна інформація. Наприклад, що на території колишнього Зарічненського району - ворожі танки Це - фейк", — написав Коваль.

Він запевнив, що на кордоні із Білоруссю в межах Рівненської області поки все спокійно.

Ніхто не атакує нас, ворога немає на території сіл поблизу пунктів пропуску. Вкотре закликаю, не вірте фейкам. Користуйтеся лише офіційними каналими інформації", - підсумував він.