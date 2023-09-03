На Рівненщині сталась страшна ДТП: дитину на смерть затиснуло в авто, 8 поранених (фото)

Поліція розслідує причини аварії.
У селі Малушка Рівненського району у неділю, 3 вересня, сталась смертельна ДТП, у якій загинула маленька дитина та ще 8 осіб було поранено.
Про це повідомили в ДСНС Рівненської області та поліції Рівненщини.
Аварія сталась 13:40 3 вересня. У селі Малушка зіткнулись два автомобілі - Skoda та Opel.
За даними рятувальників на місці трагедії загинула малолітня дитина, яку на смерть затиснуло в автомобілі Opel. Також травми отримали ще 8 людей, з яких троє - це діти.
У поліції повідомили, що слідчі працювали на місці ДТП. Рух на ділянці автодороги "Городище-Рівне-Старокостянтинів" ускладнений: для легкових автомобілів облаштували об'їзд.
Причини аварії встановлює слідство.
Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня в Житомирі сталася аварія, в якій загинув 19-річний хлопець. На місці ДТП сталася пожежа - горіло авто.
Читайте також: