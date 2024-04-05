На Рівненщині судили чоловіка, який не став на військовий облік: як його покарали

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Рівненській області оштрафували чоловіка, який не став на військовий облік під час дії воєнного стану.

Про це йдеться у вироку Сарненського районного суду Рівненської області.

За даними суду, чоловік у грудні 2023 року отримав повістку та винен був прибути до військкомату, щоб стати на військовий облік. Проте він цього не зробив.

Чоловіку інкримінували порушення ч.1 ст.337 КК України, тобто ухилення військовозобов`язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На суд житель Рівненщини провину визнав та розкаявся. Суд оштрафував його на 5100 грн.

Вирок суду

Нагадаємо, до ТЦК почнуть викликати чоловіків для оновлення даних та медогляду.

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