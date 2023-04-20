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На Рівненщині священник УПЦ МП відмовився від мобілізації через "матюки на емблемах ЗСУ"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Рівненщині священник УПЦ МП відмовився від мобілізації через "матюки на емблемах ЗСУ"

Священник з Рівненщини відмовився від мобілізації через "релігійну та громадянську позицію". / Фото: ТСН.ua

Священники УПЦ МП можуть бути мобілізовані під час війни, оскільки їх немає в переліку організацій, яким заборонено брати зброю до рук.

У Рівненській області священник УПЦ МП відмовився від мобілізації через "власні переконання та матюки на шевронах ЗСУ". Спочатку слідча закрила проти нього справу, проте представники Міноборони України у суді домоглись відновлення розслідування.

Про це йдеться в ухвалі Гощанського районного суду Рівненської області. 

За даними суду, священнослужитель УПЦ МП у березні 2022 року отримав повістку для мобілізації до ЗСУ. Проте він відмовився від проходження військової служби.

Відмову від мобілізації у військовий час він пояснив "причиною присутності матюків на емблемах ЗСУ з релігійних і громадянських переконань" та, що відповідно до "Біблійських норм він не зобов`язаний брати зброю до рук". 

Також він заявив військовим, що готовий проходити альтернативну службу. Проте за даними суду, це неможливо у воєнний час і підозрюваний не написав відповідної заяви. 

Згодом слідча закрила справу проти священника. Проте представник Міноборони звернувся до суду з проханням поновити слідство за ухилення від мобілізації. 

"Слідчою при прийнятті оскаржуваного рішення не враховано "Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю", затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 2066 від 10.11.1999, до якого не входить Українська православна церква", - йдеться в ухвалі суду. 

А тому суд скасував постанову поліції про закриття кримінальної справи та змусив правоохоронців розпочати розслідування щодо ухилення священника УПЦ МП від призову. 

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 4 років позбавлення волі засудили 48-річного чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

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Дата публікації
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