На Рівненщині ТЦК і поліція прийшли шукати "ухилянта" до будинку зниклого безвісти бійця: деталі скандалу

Рідні зниклого безвісти бійця звинувачують копа в тому, що він без дозволу зайшов на приватну власність, у поліцї кажуть, що деталі встановить перевірка.

Сьогодні, 16 серпня, у місті Дубно Рівненської області працівник поліції вдерся до помешкання родини зниклого безвісти бійця і влаштував там обшук без дозволу господарів та відповідних документів.

Про це пише ТСН.ua з посиланням на слова рідних бійця.

Вранці поліцейські та ТЦК приїхали до приватного будинку. І якщо працівники ТЦК, на диво, вели себе коректно, то працівник поліції виявився більш рішучим.

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За словами господарів, проникнувши на приватне подвір’я з іншого боку, без дозволу та відповідних документів, він влаштував огляд в господарських будівлях. Свої дії поліцейський мотивував тим, що нібито шукає "ухилянта" – рідного брата зниклого безвісти. Пояснення матері, що другий її син оновив дані і має офіційне право на відстрочку від мобілізації (як батько трьох дітей і рідний брат зниклого безвісти) правоохоронець проігнорував. І так само без пояснення та вибачень залишив подвір’я.

Мати зниклого безвісти бійця звернулася за медичною допомогою, бо після такого "візиту" стан її здоров'я різко погіршився.

"Сподіваюся, що такі поліцейські будуть показувати свою "активність" на фронті, у складі бригади "Лють", а не з родичами зниклих безвісти", – зазначила вона.

Що відповіли у поліції

У поліції Рівненської області на запит ТСН.ua відповіли, що дійсно, поліцейський здійснював супровід співробітника ТЦК та представника міської ради, які прийшли до будинку дубенчанки з метою вручення повістки її синові.

"За словами жінки, яка звернулась на спецлінію 102, поліцейський нібито без дозволу заходив у підсобне приміщення. Свідки ж та сам працівник поліції стверджують, що як тільки вони зайшли на територію подвір’я через хвіртку, із будинку одразу вийшла господиня. Відтак, в інші приміщення ніхто не заходив. Тож чи відповідає дійсності вказана заявницею інформація, буде встановлюватися під час перевірки", – розповіли у поліції.

Нагадаємо, у ТЦК розповіли, чи можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років.

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