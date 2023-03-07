На Рівненщині ухилянта "кинули" шахраї з виїздом з України: він пожалівся на них у Мережі (фото)

Мешканець Тернополя пожалівся в Мережі, що заплатив шахраям понад п'ять тисяч гривень передоплати, щоб незаконно виїхати з України, однак його "кинули". За словами чоловіка, його мали зареєструвати в системі для водіїв "Шлях".

Про це написав користувач Facebook із нікнеймом Holly Man на сторінці "Новини Рівненщини".

"Увага! Роман Симонович - аферист з Рівненської області. Бере попередню плату за свої послуги 5304 грн. і обманює мужчин. В результаті ні грошей, ні реєстрації в системі "Шлях". Не боїться, не міняє номер телефону. Напевно кришується СБУ та поліцією", - йдеться у повідомленні.

У коментарях рівняни розкритикували чоловіка та попросили його "не позоритися". На що він відповів, що хоче донести інформацію людям, щоб більше ніхто не натрапив на шахраїв.

До своєї публікації ухилянт додав фото паспорта чоловіка, якого називає шахраєм, скриншот з переказом йому коштів та показав групу "Виїзд чоловіків призовного віку за кордон" у Facebook, де вищезгаданий Роман Симонович обіцяє допомогти виїхати з України.

У Національній поліції України на інцидент поки ніяк не відреагували.

Скриншот

Чоловік, який пожалівся на шахраїв / Фото: Holly Man у Facebook

Нагадаємо, у Бучі в Київській області військовослужбовці вимагали у двох чоловіків у кафе документи для перевірки. Відео інциденту обговорюють у Мережі. Адвокат пояснив, чи законні дії військових та що робити військовозобов'язаним у таких випадках.

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