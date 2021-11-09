На Рівненщині від COVID-19 померла 23-річна породілля

Лікарі були змушені негайно робити кесарів розтин і зуміли врятувати дитину. Матір,на жаль, померла.
У пологовому будинка міста Дубна на Рівненщині померла 23-річна породілля, яка була хвора на коронавірус. Дитина, на щастя, залишилася жива.
Про це інформує "Радіо Трек".
"Пік захворювання жінки співпав з пологами. Дитина жива, але матір врятувати ми не змогли. Ми змушені були робити негайно кесарів розтин і це також вплинуло на її стан. Родина поставилася до нас з розумінням, бо бачили, як ми її рятували", — розповів головний лікар пологового будинку у Дубні Ростислав Андрощук.
За його словами, наразі у Дубенському пологовому будинку перебуває 17 породіль, хворих на COVID-19.
Раніше повідомлялося, що під Полтавою від коронавірусу померла 23-річна породілля.
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