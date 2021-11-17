На Рівненщині від COVID-19 померла вагітна: дитину теж не врятували

Жінка перебувала на 7 місяці вагітності.
У місті Дубно Рівненської області у пологовому будинку від коронавірусу померла 20-річна вагітна.
Про це інформує ТСН.ua з посиланням на анонімне джерело у медзакладі.
Жінка перебувала на 7 місяці вагітності. Її привезли до пологового будинку Дубна з Рівненського району, адже цей заклад надає стаціонарну медичну допомогу вагітним жінкам, хворим на COVID-19, з усієї Рівненщини.
Сьогодні стало відомо про її смерть. На жаль, дитину також не вдалося врятувати.
Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.
Якщо ці дані підтвердяться, то для Дубна це буде друга смерть вагітної жінки від COVID-19 у цьому місяці. На початку листопада стало відомо, що у Дубенському пологовому померла 23-річна породілля, яка була хвора на коронавірус. Дитину, на щастя, тоді вдалося врятувати.
Раніше повідомлялося, що під Полтавою від коронавірусу померла 23-річна породілля.
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