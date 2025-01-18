На Рівненщині викрали жінку, побили та залишили помирати на зупинці: деталі та фото від поліції

Жінка 18 днів перебувала в комі, перенесла декілька операцій і наразі перебуває під наглядом лікарів.

На Рівненщині нападники викрали жінку, побили та залишили помирати на зупинці. Місцевий бізнесмен доручив своєму знайомому організувати вбивство жінки, щоб помститися за образу родички. До злочину були залучені ще двоє осіб.

Про це повідомляє поліція Рівненької області.

Оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції, спільно з поліцейськими Рівненщини та Волині, провели детальне розслідування обставин цього особливо тяжкого злочину.

Жінку жорстоко побили молотком і залишили помирати на зупинці / Фото: Національна поліція Рівненської області

Під час вчинення злочину зловмисники використовували автомобіль Volvo V50, на якому змінили номерні знаки для конспірації.

Один з нападників / Фото: поліція Рівненської області

"Нападники приїхали до підприємства, де працювала потерпіла. Коли жінка вийшла з будівлі та відкрила двері свого автомобіля, один із них вдарив її молотком по голові й заштовхав у салон. Там він завдав їй ще щонайменше шість ударів молотком, щоб вона не чинила опір", – йдеться у повідомленні.

Сумка побитойї жінки / Фото: поліція Рівненської області

Вважаючи, що жінка отримала смертельні рани, зловмисники витягли її з автомобіля та залишили на зупинці. За пів години її знайшов перехожий, який викликав поліцію та медиків. Це врятувало потерпілій життя: вона 18 днів перебувала в комі, перенесла кілька операцій і наразі перебуває під наглядом лікарів.

Один з нападників / Фото: поліція Рівненської області

З метою знищення доказів нападники намагалися вимити сліди крові в автомобілі та переоформити його на третю особу. Проте поліцейські затримали їх. Понад 50 санкціонованих обшуків за місцями проживання та перебування підозрюваних дали результати: знайдені й вилучені речові докази та знаряддя злочину.

Наразі усі четверо фігурантів перебувають під вартою / Фото: поліція Рівненської області

За фактом викрадення та замаху на вбивство слідчі повідомили чотирьом мешканцям Рівненської області про підозру в організації та співучасті у вчиненні умисного вбивства, незаконному позбавленні волі або викраденні людини та замаху на вбивство.

Наразі усі четверо фігурантів перебувають під вартою / Фото: поліція Рівненської області

Суд задовольнив клопотання слідчих і обрав усім чотирьом учасникам злочинного угруповання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі усі четверо фігурантів перебувають під вартою / Фото: поліція Рівненської області

Наразі усі четверо фігурантів перебувають під вартою.

Наразі усі четверо фігурантів перебувають під вартою / Фото: поліція Рівненської області

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, у Карпатах сталася моторошна сімейна трагедія: жінка зарізала чоловіка.

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