На Рівненщині вирішили продати танк, а зароблені гроші віддати на потреби ЗСУ

За нього хочуть вторгувати пів мільйона грнивень, а виручену суму віддати на потреби ЗСУ.

Про це розповів міський голова Василь Антонюк, повідомляє "Суспільне".

У Дубні Рівненської області вирішили демонтувати танк на в'їзді у місто поблизу траси Київ-Чоп, який простояв тут понад 30 років. Після цього бойову машину хочуть продати.

За відповідне рішення на сесії 8 липня одноголосно проголосували депутати Дубненської міськради.

"Потім купимо на це місце щось подібне із переможної техніки наших Збройних сил України. В такий спосіб з'явиться патріотичний постамент і допоможемо нашим військовим. Звучали пропозиції, щоб здати його на металобрухт. Але ні, завдання одне – нормально продати його для Збройних сил України", – зазначив міський голова Дубна Василь Антонюк.

Тепер чекатимуть, поки знайдуться охочі придбати танк. За нього хочуть виручити пів мільйона гривень.

Танк марки ІС часів Радянського союзу встановили у Дубні в 1985 році на честь героїв танкової битви. У 2014 році місцеві жителі розфарбували постамент у патріотичні кольори.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти наскільки рознервувалися через ЗСУ, що почали "демілітаризувати" самі себе. Цієї ночи вони "мінуснули" свій винищувач.

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