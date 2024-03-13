На Рівненщині військовий Нацгвардії на смерть збив чоловіка (фото)

Аварія трапилася неподалік Рівненської АЕС, проте не на її території.

У Вараші, що на Рівненщині, вранці 13 березня сталася ДТП за участі військового. Чоловік, який перебував за кермом автівки, збив пішохода.

Про це пише видання “Рівне Медіа”.

Як стало відомо, 21-річний військовий, який керував власним авто, здійснив наїзд на 42-річного чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок чого постраждалий загинув на місці.

Згодом стало відомо, що автівкою керував військовослужбовець Національної гвардії України.

“Аварія трапилася неподалік Рівненської АЕС, проте не на її території, як це шириться у соцмережах. За результатами освідування встановлено, що водій був за кермом тверезим. Також він не залишав місце ДТП та дочекався приїзду медиків і правоохоронців", - повідомила журналістам речниця Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

Попередньо аварію кваліфікують як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, що поблизу Калуша Івано-Франківської області сталася смертельна аварія, в якій загинули жінка та 5-річна дівчинка.

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