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На Рівненщині внаслідок негоди пошкоджено Дубенський замок: фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Рівненщині внаслідок негоди пошкоджено Дубенський замок: фото

Дубенський замок / Фото: Nick Savchenko

Шквальний вітер пошкодив Дубенський замок.

У Рівненській області внаслідок негоди та шквального вітру пошкоджено середньовічну пам'ятку – Дубенський замок.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.  

Так, через негоду було пошкоджено дах Дубенського замку.

Шквальний вітер пошкодив дах Дубенського замку / © ДСНС України
Шквальний вітер пошкодив дах Дубенського замку / Фото: ДСНС України
Шквальний вітер пошкодив дах Дубенського замку / ©
Шквальний вітер пошкодив дах Дубенського замку
Шквальний вітер пошкодив дах Дубенського замку / ©
Шквальний вітер пошкодив дах Дубенського замку

"Рятувальники за допомогою спеціального обладнання зняли аварійні елементи даху Дубенського замку на площі 200 м2, що були пошкоджені внаслідок сильного вітру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україну 28 жовтня накрила потужна негода – повалені дерева, блекаути і жертви серед людей (фото).

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Дата публікації
Перегляди
407
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