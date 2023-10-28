На Рівненщині внаслідок негоди пошкоджено Дубенський замок: фото

У Рівненській області внаслідок негоди та шквального вітру пошкоджено середньовічну пам'ятку – Дубенський замок.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Так, через негоду було пошкоджено дах Дубенського замку.

Шквальний вітер пошкодив дах Дубенського замку / Фото: ДСНС України

Шквальний вітер пошкодив дах Дубенського замку

Шквальний вітер пошкодив дах Дубенського замку

"Рятувальники за допомогою спеціального обладнання зняли аварійні елементи даху Дубенського замку на площі 200 м2, що були пошкоджені внаслідок сильного вітру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україну 28 жовтня накрила потужна негода – повалені дерева, блекаути і жертви серед людей (фото).

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