На Рівненщині водій маршрутки не впустив до салону копів, які хотіли перевірити COVID-сертифікати

На Рівненщині водій маршрутки не впустив до салону копів, які хотіли перевірити COVID-сертифікати

Вчинок водія викликав бурхливу реакцію користувачів соцмереж. Одні вважають, що водій вчинив правильно. Інші ж засуджують його безвідповідальне ставлення до карантинних обмежень.

На Рівненщині водій маршрутки сполученням "Дубно – Луцьк" відмовився впустити до салону патрульних, які хотіли перевірити дотримання карантинних вимог. Зазначимо, що область від 26 жовтня перебуває у "червоній" зоні.

Відео інциденту опублікували у місцевій Іnstagram-спільноті "Rivne_1283".

"На підставі чого хочете перевіряти? Я вам не дозволяю заходити і не хочу виходити", — зазначав водій.

На відповідь копів про те, що є відповідна постанова уряду, чоловік стверджував, що це його не влаштовує. Водій вимагав назвати закон. Зазначимо, що у поліції були всі підстави перевірити транспорт, адже Рівненщина перебуває у "червоній" зоні і діють певні вимоги щодо перевезення пасажирів у громадському транспорті (наявність COVID-сертифікатів та масковий режим у пасажирів).

Зрештою, правоохоронці не змогли переконати маршрутника, тому забралися геть, побажавши водієві щасливої дороги.

У патрульній поліції Рівненської області поки не прокоментували цей інцидент.

А ось у соцмережах вчинок водія викликав бурхливу реакцію користувачів. Думки українців розділилися. Одні вважають, що водій вчинив правильно.

Інші ж засуджують його безвідповідальне ставлення до карантинних обмежень, у той час, коли у регіоні і всій Україні щодня фіксують рекордні показники летальності від COVID-19.

"Для таких знавців закону має бути особливий дефіцит кисню і апаратів ШВЛ в лікарні. Щоб він тоді кричав про свої права і доказував лікарям, які з ніг падають";

"Не тільки закони обов'язкові до виконання, а й безліч інших нормативних актів";

"Може ми і живемо гірше, ніж Європа бо "дуже розумні", щось доказувати постійно хочемо. Тільки в Україні так можуть "нагинати" поліцію".

Деякі користувачі звернули увагу на некомпетентність копів:

"Вам просто пощастило, що натрапили на поліцейського, який не дуже добре володіє нормативно-правовою базою. У нього були всі причини здійснити зупинку і перевірку. Прочитайте 11 ст. ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб". Але ні, в нас же всі люди розумні, куди там, треба познімати";

"Підстава законна для перевірки, просто поліцейський сам добре не розбирається в тому, що саме він робить. Перевірки мають бути, бо більшість пасажирів і водіїв нехтують карантинними правилами. На жаль, з нашими людьми по іншому не можна. Тільки постійні перевірки і штрафи".

Нагадаємо, що у Рівному з храму силоміць вигнали журналістів, які знімали порушення карантину.

Раніше повідомлялося, що на "червоній" Рівненщині відкривають додаткові лікарні під COVID і можуть ще більше посилити карантин. Деякі COVID-лікарні заповнені на 100%, а в області фіксують найвищі показники летальності від коронавірусу за весь час пандемії.

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