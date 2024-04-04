На Рівненщині водій наїхав на подружжя на лавці: жінка загинула

Чоловік сів за кермо у нетверезому стані.

У селі Грозів Рівненського району сталася смертельна ДТП. П'яний водій мікроавтобуса в'їхав у дерево біля лавки, де сиділи пенсіонери.

Про це повідомили у поліції регіону.

27-річний рівнянин, який перебував за кермом мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини на узбіччя, де врізався у дерево.

"Біля нього на лавці перебувало подружжя місцевих жителів. 68-річну жінку намагалися врятувати медики, однак вона померла від отриманих травм. 70-річний чоловік із політравмою та переломом тазу госпіталізований до лікарні", – зазначають у поліції.

Відомо, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, його освідували у медзакладі. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі відкритого за ч. 3 ст. 286-1 ККУ, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині водій збив двох 10-річних дівчат на самокаті: одна з них загинула.

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