На Рівненщині водій наїхав на родину і втік: бабуся померла на місці

Водій перебував у стані сп’яніння. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Поблизу села Калинівка Сарненського району водій "ВАЗ 2104" наїхав на трьох жителів селища Степань: матір, доньку та її малолітнього сина.

Про це повідомили у поліції рівненської області.

Керманич з місця події зник, залишивши авто неподалік. Медики "швидкої" констатували смерть 60-річної жінки. Незначних травм зазнала її 29-річна донька, якій надали необхідну допомогу. Трирічного хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення.

На пошуки втікача орієнтували всі екіпажі поліції, втім невдовзі він сам прийшов на місце ДТП. 26-річний житель села Калинівка перебував у стані сп’яніння — прилад "Драгер" показав 1.98 проміле.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що на Черкащині автівка впала у воду, водій не вижив.

На Прикарпатті у ДТП постраждали 14 людей

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