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На Рівненщині водій вантажівки на смерть переїхав дитину (фото)

На Рівненщині водій вантажівки на смерть переїхав дитину (фото)

Під колеса вантажівки потрапив хлопчик / Фото: ГУНП в Рівненській області

Хлопчик відстав від дідуся.

У Рівненській області водій вантажівки на перехресті збив п'ятирічного велосипедиста. Від важких травм хлопчик помер у реанімації.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

"Малолітній онук разом із 71-річним дідусем їхали на велосипедах краєм проїзної частини. Наблизившись до перехрестя, чоловік його перетнув, а хлопчик залишився позаду. В цей момент 21-річний водій вантажівки MAN здійснював маневр повороту праворуч, як під колеса авто потрапив малолітній", – уточнили в поліції.

На місці аварії / ©
На місці аварії

Хлопчика у тяжкому стані госпіталізували до реанімації, однак за декілька годин він помер.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Водієві вантажівки загрожує від трьох до восьми років тюрми. 

Як повідомлялося, під Харковом поліцейський на смерть збив 15-річну дівчинку. Як пишуть ЗМІ, за кермом автомобіля нібито був київський поліцейський Ярослав Якименко. 

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