На Рівненщині з ока чоловіка лікарі витягнули 12-сантиметрового гельмінта

Чоловік відчував повзання чогось під шкірою і помітив припухлість у ділянці шиї.

На Рівненщині 61-річний чоловік звернувся до медиків зі скаргами на припухлість у ділянці шиї та відчуттям повзання чогось під шкірою. Лікарі дістали з ока пацієнта 12-сантиметрового гельмінта.

Про це передає Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Чоловік помітив припухлість у ділянці шиї, яка поступово переміщалась через праву щоку, лоб, ніс до правого ока, водночас він відчував повзання чогось під шкірою.

Пацієнт звернувся до медзакладу зі скаргами на біль у правому оці, почервоніння та сльозотечу.

"Після огляду хірургом була проведена операція з видалення 12-сантиметрового гельмінта з-під кон’юнктиви правого ока, ідентифікованого як самичка нематоди Dirofilaria repens. Наразі чоловік отримав лікування й почувається задовільно, в осередку захворювання проведене комплексне обстеження", – йдеться в повідомленні.

Причини підшкірного дирофіляріозу

За словами медиків, сприяє цьому висока захворюваність на дирофіляріоз серед собак, котів та диких м’ясоїдних тварин, які є джерелом інфекції, широкий видовий спектр комах — специфічних переносників цієї інвазії (кровосисні комарі всіх видів, мошки, блохи, ґедзі та кліщі), а також відсутність специфічної профілактики серед людей.

Як убезпечити себе від підшкірного дирофіляріозу

Потрібно своєчасно дегельмінтизувати домашніх улюбленців — собак та котів.

"Обов’язковою умовою є захист від нападу кровосисних комах, задля чого варто потурбуватись про антимоскітні сітки та фумігатори у своїх домівках, а при перебуванні на природі доцільно захистити себе за допомогою репелентів", — радять у Центрі контролю та профілактики хвороб.

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