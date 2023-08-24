На Рівненщині загинули брати, віком 5 та 7 років: ЗМІ пишуть, що до їх смерті може бути причетною мати

У Рівненській області 23 серпня знайшли мертвими двох рідних братів, віком 5 та 7 років. За даними місцевих ЗМІ, до їх вбивства може бути причетною мати.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

За даними слідства, до правоохоронців 23 серпня об 11:30 звернулась жителька Вараського району Рівненської області, яка повідомила, що у місцевому кар'єрі втопилося двоє дітей.

Поліція встановила особи загиблих. Це - двоє братів, віком 5 та 7 років. Правоохоронці відкрили провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство двох або більше осіб. Обставини трагедії встановлюються.

Місцеве видання "Радіо Трек" з посиланням на свої джерела пише, що до трагедії може бути причетною мати дітей. Жінка за професією вчителька, проте вона нібито мала проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, на Тернопільщині посеред вулиці від удару струмом загинув 13-річний хлопець.

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