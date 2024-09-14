На Рівненщині загорівся пасажирський потяг: з'явилися фото

На Рівненщині загорівся пасажирський потяг.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Рівненській області.

"Сьогодні о 12:38 до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення про пожежу у потязі сполученням “Коростень-Олевськ-Сарни” поблизу села Рокитне Сарненського району. На місце виклику негайно було направлено два чергових відділення рятувальників селища Рокитне", – йдеться у повідомленні.

До приїзду вогнеборців працівники залізниці відчепили вагон та відігнали основний рухомий склад на безпечну відстань, вагон без пасажирів.

Прибувши на місце події рятувальники одразу подали вогнегасні речовини на гасіння пожежі.

У результаті пожежі вогнем пошкоджено моторну частину потяга.

У результаті пожежі вогнем пошкоджено моторну частину потяга / Фото: ГУ ДСНС у Рівненській облаті

Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та вісім членів особового складу рятувальників.

Причина пожежі встановлюється.

Рніше ТСН.ua писав, що вогонь наближається до населених пунктів: чому на Рівненщині та Волині спалахнули масштабні пожежі.

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