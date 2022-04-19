На Рівненщині запобігли незаконному продажеві гуманітарної допомоги

У Рівненській області місцевій владі поскаржилися, що в одній з громад незаконно продають гуманітарну допомогу.

Рівненська ОВА отримала скаргу, що в одній з територіальних громад області незаконно торгують "гуманітаркою".

Про це розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, представникам обласної влади повідомили, що на території Олександрійської територіальної громади в одному з приміщень організовують продаж гуманітарної допомоги.

На місце події виїхали правоохоронці та місцеве керівництво. Серед виявлених товарів – зубна паста, шампунь, мило, туалетний папір, інші засоби гігієни, а також ковдри, подушки, одяг, памперси, дитяче харчування тощо.

На складі своєю чергою запевняли владу і правоохоронців, що це перевалочний пункт гумдопомоги для Харківської області.

"Спираючись на це, ми взяли під контроль передачу цих товарів для гуманітарного хабу Харківської ОВА. Аби впевнитися, що вони не опиняться на поличках магазинів. Перші дві вантажівки вже виїхали і невдовзі постраждалі жителі Харківщини зможуть отримати допомогу безкоштовно", — зазначив Коваль.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі подробиці цієї справи.

"Для тих, хто наживається на війні, у пеклі буде окремий котел. А до того — кримінальна відповідальність згідно українського законодавства", — наголосив Коваль.

Нагадаємо, що "Укрпошта" та "Укрзалізниця" запустили спільний проєкт для перевезення гуманітарних вантажів.

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