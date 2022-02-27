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На Рівненщині затримали трьох шпигунів, які фотографували блокпости поблизу військової частини

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На Рівненщині затримали трьох шпигунів, які фотографували блокпости поблизу військової частини

Національна поліція Рівненської обласі

Інцидент трапився на виїзді із міста Дубровиця Сарненського району.

У Рівненській області затримали трьох осіб, які фотографували блокпости поблизу військової частини.

Про це інформує поліція Рівненщини.

Інцидент трапився на виїзді із міста Дубровиця Сарненського району

Під час огляду транспортних засобів поліцейські виявили два державні номерні знаки, гаджети, у яких були фото блок-постів, що розташовані навколо військового об’єкта. У навігаторі вони позначали відповідні об’єкти

Попередньо відомо, що один чоловік — місцевий, ще двоє осіб — із Київської області. Усіх затриманих доправили до Управління СБУ в Рівненській області для встановлення детальнішої інформації.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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