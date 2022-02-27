На Рівненщині затримали трьох шпигунів, які фотографували блокпости поблизу військової частини

Інцидент трапився на виїзді із міста Дубровиця Сарненського району.

У Рівненській області затримали трьох осіб, які фотографували блокпости поблизу військової частини.

Про це інформує поліція Рівненщини.

Інцидент трапився на виїзді із міста Дубровиця Сарненського району

Під час огляду транспортних засобів поліцейські виявили два державні номерні знаки, гаджети, у яких були фото блок-постів, що розташовані навколо військового об’єкта. У навігаторі вони позначали відповідні об’єкти

Попередньо відомо, що один чоловік — місцевий, ще двоє осіб — із Київської області. Усіх затриманих доправили до Управління СБУ в Рівненській області для встановлення детальнішої інформації.