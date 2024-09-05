На Рівненщині затримали військову районного ТЦК – у чому її звинувачують (фото)

На Рівненщині затримали військову районного ТЦК, яка за 13 тис. доларів допомагала уникнути мобілізації.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про це 5 вересня.

За даними слідства, 43-річна старша солдатка за гроші обіцяла військовозобов’язаному допомогти із відстрочкою від мобілізації у воєнний час.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Встановлено, що для "вирішення питання" вона забезпечила своєму "клієнту" видавання військово-облікових документів про непридатність до служби в армії через стан здоров’я. А згодом мала вплинути на посадовців медико-соціальних експертних комісій, які б оформили для нього групу інвалідності.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Після отримання другої частини хабаря в 10 тис. доларів підозрювану затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Ще три тисячі вона отримала у якості авансу.

Зараз прокурори подали до суду клопотання щодо обрання для підозрюваної запобіжного заходу та відсторонення від посади. Крім цього, перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Військовослужбовиці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція затримали чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за нарахування соціальних виплат для поранених бійців ЗСУ.

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