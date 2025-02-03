На Рівненщині затримано диверсанта: готував підрив залізничних колій

Жителю Львівщини повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на диверсію, вчинених в умовах воєнного стану. Чоловік співпрацював з окупантами.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, восени 2024 року житель Стрия встановив контакт з представниками спецслужб РФ.

"Чоловік здійснював розвідку позицій ППО, військового аеродрому та інших об’єктів Сил оборони України на Львівщині. Він наносив на карту точні координати спостережних постів цих об’єктів, а фото скидав кураторам. Також підозрюваний знімав військову техніку та процес її переміщення залізничним транспортом. Ці розвіддані він теж зливав ворогу", - йдеться у повідомленні.

У січні 2025 року чоловік, на виконання завдання спецслужб РФ, приїхав до міста Сарни, щоб підірвати залізничні колії вузлової станції, через яку проходять ешелони з військовою технікою для ЗСУ. Він заклав саморобний вибуховий пристрій під полотно, але завершити диверсію завадили правоохоронці.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмисникові також повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на диверсію, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113 КК України).

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який шпигував за кораблями ЗСУ, що обороняють морську акваторію України.

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