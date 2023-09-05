На Рівненщині жінка вкрала з могили військового квіти, щоб подарувати невістці – як її покарали

Жінка повністю визнала свою провину та розкаялась у вчиненому злочині.

У Рівненській області судили жінку, яка вкрала з могили військовослужбовця ЗСУ троянди. Обвинувачена пояснила свої дії ти, що хотіла подарувати квіти невістці на день народження. Суддя призначив жінці один рік випробувального терміну.

Про це йдеться у вироку Радивилівського райсуду.

За матеріалами судової справи стало відомо, що інцидент з крадіжкою троянд стався зранку 10 квітня 2023 року на цвинтарі у селі Козин Дубенського району.

"Нехтуючи моральними засадами суспільства щодо поваги до померлого та місця його поховання (жінка - ред.) підійшла до могили та руками дістала квіти троянди у кількості 20 штук, з якими покинула місце вчинення кримінального правопорушення", – йдеться у матеріалах справи.

Згодом жінку викрили, вона повністю визнала свою провину і заявила про розкаяння. Також пояснила, що того дня йшла на могилу до свого свекра, "побачила красиві троянди та вирішила подарувати їх невістці на день народження".

Про обвинувачену відомо, що вона перебуває на обліку в лікаря-психіатра від 1998 року, однак згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, станом на момент вчинення злочину вона не страждала від будь-яких психічних розладів та могла усвідомлювати наслідки своїх дій.

Нагадаємо, з могили загиблого пілота "Джуса" вкрали шеврони, які залишили його побратими (фото).

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