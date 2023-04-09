На Рівненщині жінку засудили за домашнє насильство над чоловіком: що вона накоїла

У Рівненській області суд визнав винною жінку у вчиненні домашнього насильства над чоловіком.

Про це інформує місцеве видання "Район.Корець" з посиланням на постанову суду.

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Інцидент стався 18 березня. Зазначається, що дружина чинила психологічний тиск на свого чоловіка, ображала нецензурною лайкою і намагалася вигнати з будинку.

На судове засідання вона не з'явилася. Дебоширку визнали винною та застосували до неї адміністративне стягнення – штраф в розмірі 170 гривень. Також вона сплатить на користь держави судовий збір у розмірі 536 гривень.

Раніше на Рівненщині заудили іншу жінку за домашнє насильство над чоловіком. Вона зраджувала та не впускала його додому, водночас інколи застосовуючи фізичну силу.

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