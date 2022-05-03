На Рівненщині зіткнулись автобус, легковик і бензовоз: загинули 16 людей (фото)

3 травня, на трасі "Київ-Чоп" у Рівненській області сталася жахлива ДТП.

Смертельна аварія сталася близько 19:20 неподалік села Ситне Дубенського району Рівненської області.

Про це інформує поліція Рівненщини.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб. Наразі відомо про ще шістьох травмованих. На місце аварії виїхали декілька карет "швидкої".

Рух трасою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю.

Зазначимо, що ДСНС повідомляє вже про 17 загиблих.

Згодом голова Рівненської ОВА Віталій Коваль уточнив, що в ДТП зіткнулися бензовоз, мікроавтобус і рейсовий автобус (ймовірно маршрут "Харків-Зґожелець").

За попередньою інформацією, 16 загиблих. Точна кількість жертв встановлюється. Також відомо 12 постраждалих.

На місці події працюють 7 бригад швидкої допомоги, 7 патрульних екіпажів, 7 одиниць техніки і 44 працівники ДСНС.

Зазначимо, що це вже друга смертельна ДТП на трасі "Київ-Чоп" за сьогодні, 3 травня. Вдень, поблизу села Дібрівка Дубенського району внаслідок зіткнення чотирьох авто одна особа загинула, двоє — травмувалися.

Раніше повідомлялося, що у Польщі бус з українцями злетів із траси і впав до озера, є жертва.

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