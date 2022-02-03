На Рівненщині зіткнулися пасажирський потяг та вантажівка: постраждав машиніст (фото)

У коментарі ТСН.ua медики оцінили стан 27-річного машиніста як важкий.
Сьогодні вночі, 3 лютого, у місті Дубно (Рівненська область) сталася ДТП на залізничному переїзді.
Про це інформує ДСНС у Рівненській області.
За попередньою інформацією, вантажівка "SCANIA" застрягла на переїзді. У неї врізався пасажирський потяг сполученням "Київ-Івано-Франківськ". Постраждав машиніст, якого необхідно було деблокувати з понівеченого локомативу потяга.
Медики вкололи йому знеболююче, а рятувальники в зафіксованому положенні на ношах приблизно 500 метрів несли чоловіка до карети швидкої медичної допомоги.
Наразі потерпілий перебуває в лікарні.У коментарі ТСН.ua медики оцінили його стан як важкий. За їхньою інформацією, 27-річний машиніст родом з Київської області.
Внаслідок ДТП пошкоджено локомотив потяга та причіп вантажівки. Потерпілих серед пасажирів поїзда немає. Усі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що під Києвом потяг протаранив автобус на переїзді (відео).
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