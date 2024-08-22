На Рівненщині знайомий з Інтернету зґвалтував дівчину на першому ж побаченні 

У Рівненській області до 12 років ув’язнення загрожує 35-річному чоловікові за зґвалтування неповнолітньої та зберігання дитячої порнографії.

Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

"Слідством встановлено, що на той час ще 15-річна дівчина познайомилася в Мережі з "хлопцем". 14 лютого цього року, під час першої ж зустрічі новий знайомий, який виявився 35-річним чоловіком, вивіз дівчину на авто у безлюдне місце та зґвалтував. До правоохоронців звернулась мати дівчинки", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника оперативно затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Крім того, під час обшуків у нього виявили 25 відеофайлів, які мають ознаки дитячої порнографії.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, своєї провини чоловік не визнає.

Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно рівнянина, якому інкримінують зґвалтування неповнолітньої та зберігання дитячої порнографії (ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1 КК України). Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Нагадаємо, у Миколаївській області 36-річний житель Братської територіальної громади зґвалтував 7-річну доньку співмешканки, а щоб дитина не розповіла про це, погрожував їй застосуванням насильства.

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