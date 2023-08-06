На Рівненщині знайшли мертвою жінку: її збив поліцейський і кинув помирати (фото)

У Рівненській області посеред дороги знайшли мертвою 64-річну жінку. Її збив поліцейський і кинув помирати.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.

За даними слідства, у селі Моквин колишнього Березнівського району Рівненської області у ніч проти 6 серпня знайшли тіло 64-річної жінки.

Вона 5 серпня близько 21:30 вийшла від подруги додому, проте так і не дійшла. Її тіло виявили на узбіччі дороги. Поліція встановила, що її збив невідомий автомобіль та кинув помирати.

"У результаті комплексу проведених розшукових заходів та слідчих дій правоохоронцям вдалося розшукати транспортний засіб та водія. Ним виявився співробітник одного із відділень поліції, який перебував поза службою і рухався приватним автомобілем", - повідомили у поліції.

Про смертельну ДТП правоохоронці повідомили до ДБР.

Нагадаємо, в Одеській області легковик на смерть переїхав хлопчика.

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