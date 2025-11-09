На Рівненщині 16-річний хлопець, який збив чоловіка, скоїв самогубство

На місці аварії

На Рівненщині поліція розслідує самогубство 16-річного мотоцикліста, який наїхав на чоловіка, який згодом помер унаслідок ДТП.

Про це повідомляє поліція регіону.

«Попередньо відомо, що 16-річний житель села Вири, керуючи мотоциклом Loncin наїхав на чоловіка, внаслідок чого впав. Місце події хлопець залишив. Місцеві жителі, які почули підозрілий звук, вийшли на дорогу, де виявили потерпілого. 36-річний житель Клесова запевнив, що з ним усе гаразд і допомога йому не потрібна», — йдеться у повідомленні.

Згодом місцеві жителі до поліції повідомили, що на території їхнього господарства по вулиці Тихій вони виявили парубка, який покінчив життя самогубством. Поліцейські встановили, що померлим є 16-річний житель села Вири. На ногах у нього були подряпини, інших видимих тілесних ушкоджень експерт не виявив.

Із місця ДТП слідчі вилучили уламки мотоцикла та мобільний телефон. Двоколісний транспортний засіб вдалося розшукати на території місцевої лікарні, де його залишив неповнолітній, що підтвердило відео з камер спостереження.

Поліцейські прибули за місцем проживання постраждалого в ДТП, щоб з’ясувати всі обставини та причини. В його оселі медики швидкої намагалися реанімувати чоловіка, однак не вдалося. Його смерть настала внаслідок отриманих травм під час наїзду.

Слідчі Сарненського РВП розслідують два кримінальні провадження: ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство із відміткою самогубство) та ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

