ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
407
Час на прочитання
1 хв

На Рівненщині 22-річний молодик зґвалтував рідну 3-річну сестру: як його покарали

На Рівненщині 22-річного молодика відправили до в’язниці за розбещення рідної сестри.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Суд виніс вирок жителю Рівненщини за сексуальне насильство над малолітньою сестрою

Суд виніс вирок жителю Рівненщини за сексуальне насильство над малолітньою сестрою / © pixabay.com

На Рівненщині 22-річний хлопець розбещував трирічну сестру. За скоєне він проведе наступні 5 років за ґратами.

Про це передає Рівненська обласна прокуратура.

Злочин стався у червні 2023 року. Хлопець, перебуваючи вдома зі своєю рідною сестрою, розбещував дитину. Дівчинці на той час було 3 роки.

«З метою задоволення власної статевої пристрасті, фігурант порушив її статеву недоторканість. Він, зокрема, вчинив сексуальне насильство, не пов’язане із проникненням у тіло дівчинки», — йдеться в повідомленні.

Протягом усього судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнавав, втім прокурори надали суду неспростовні докази злочину.

На даний час молодик перебуває у слідчому ізоляторі. Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Раніше повідомлялося, що у Києві педофіл зґвалтував 7-річну доньку знайомих і все це зафільмував.

Дата публікації
Кількість переглядів
407
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie