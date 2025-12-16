- Дата публікації
На Рівненщині 22-річний молодик зґвалтував рідну 3-річну сестру: як його покарали
На Рівненщині 22-річного молодика відправили до в’язниці за розбещення рідної сестри.
На Рівненщині 22-річний хлопець розбещував трирічну сестру. За скоєне він проведе наступні 5 років за ґратами.
Про це передає Рівненська обласна прокуратура.
Злочин стався у червні 2023 року. Хлопець, перебуваючи вдома зі своєю рідною сестрою, розбещував дитину. Дівчинці на той час було 3 роки.
«З метою задоволення власної статевої пристрасті, фігурант порушив її статеву недоторканість. Він, зокрема, вчинив сексуальне насильство, не пов’язане із проникненням у тіло дівчинки», — йдеться в повідомленні.
Протягом усього судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнавав, втім прокурори надали суду неспростовні докази злочину.
На даний час молодик перебуває у слідчому ізоляторі. Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
