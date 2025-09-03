На Рівненщині 3-річна дівчинка випала з вікна: що з нею

Дитина випала з вікна в Костополі

У Костополі на Рівненщині 3-річна дівчинка випала з вікна. Вона перебуває в лікарні, стан тяжкий, але стабільний.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Деталі інциденту

Як повідомили правоохоронці, нещасний випадок стався 2 вересня. Поліцію поінформувала 40-річна жителька Рівненського району.

«Правоохоронці встановили, що 27-річна мати повела 7-річного сина до школи, а молодшу донечку залишила вдома під наглядом знайомого. Коли ж 19-річний парубок відійшов до іншої кімнати, дитина випала з вікна шостого поверху на дах перукарні», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вікно було відчинене на провітрювання, але механізм мав пошкодження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

За даними правоохоронних органів, сім’я дитини потрапила у складі життєві обставини, вона перебуває на обліку.

Наразі тривають слідчі дії.

Раніше в Києві з вікна багатоповерхівки випала 4-річна дитина.

Так, моторошна трагедія сталася 24 липня в Деснянському районі Києва. Маленький хлопчик випав з вікна квартири на 21-му поверсі. Смерть настала миттєво.

Як з’ясувала поліція, дитина перебувала в кімнаті разом із 6-річною сестрою, тоді як мати була на кухні. Хлопчик сперся на москітну сітку, але вона не витримала його ваги. Травми, отримані після падіння, виявилися несумісними з життям.