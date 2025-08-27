На Рівненщині 3-річний хлопчик поліз у ставок і втопився

Бабуся відволіклась, а дитина пішла до ставка: на Рівненщині втопився 3-річний малюк

Реклама

На Рівненщині 3-річний хлопчик втопився у штучній водоймі, доки бабуся відійшла, щоб перегнати корову.

Про це передає поліція Рівненської області.

Трагічний інцидент стався сьогодні, 27 серпня, близько 15 години у селі Нетреба Сарненського району.

Реклама

За словами поліцейських, дитина разом із бабусею вийшли з подвірʼя щоб вивести корову. Однак, хлопчик повернувся до двору. Бабуся звеліла йому, щоб малийішов до дідуся.

Втім, коли жінка повернулась, онука вдома не було. Разом кинулись до ставка, що знаходиться за орієнтовно 50 метрів. Там виявили взуття та одяг дитини. Місцевий житель дістав хлопчика на берег. Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть хлопчика.

Раніше повідомлялося, що у Харкові у гідропарку втопився 8-річний хлопчик, доки мати відпочивала у компанії.