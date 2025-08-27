- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 177
- Час на прочитання
- 1 хв
На Рівненщині 3-річний хлопчик поліз у ставок і втопився
На Рівненщині втопився 3-річний хлопчик: трагедія сталась, поки бабуся переганяла корову.
На Рівненщині 3-річний хлопчик втопився у штучній водоймі, доки бабуся відійшла, щоб перегнати корову.
Про це передає поліція Рівненської області.
Трагічний інцидент стався сьогодні, 27 серпня, близько 15 години у селі Нетреба Сарненського району.
За словами поліцейських, дитина разом із бабусею вийшли з подвірʼя щоб вивести корову. Однак, хлопчик повернувся до двору. Бабуся звеліла йому, щоб малийішов до дідуся.
Втім, коли жінка повернулась, онука вдома не було. Разом кинулись до ставка, що знаходиться за орієнтовно 50 метрів. Там виявили взуття та одяг дитини. Місцевий житель дістав хлопчика на берег. Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть хлопчика.
Раніше повідомлялося, що у Харкові у гідропарку втопився 8-річний хлопчик, доки мати відпочивала у компанії.