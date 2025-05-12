На Рівненщині агенти РФ намагалися підірвати наряд поліції: деталі від СБУ

Молодики, які вчинили теракт на Рівненщині

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Служба безпеки та Національна поліція викрили поплічників РФ, які вчинили теракт проти правоохоронців на Рівненщині. Зрадників затримано.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі злочину

За матеріалами справи, фігуранти намагалися підірвати наряд поліції, який прибув за фейковим викликом на 102 у покинуту будівлю за містом. Під час дзвінка на екстрену лінію анонім повідомив про нібито знайдене там тіло людини з ознаками насильницької смерті. Після прибуття поліцейських на місце виклику стався вибух. Завдяки професійним діям правоохоронців ніхто не постраждав.

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Виконавців затримали «по гарячих слідах». Ними виявились двоє 18-річних мешканців Рівного, які виконували замовлення російської спецслужби.

«Для вчинення злочину вони за інструкцією окупантів зробили два саморобних вибухових пристрої (СВП), які спорядили бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву», — зазначається у повідомленні.

Усі комплектуючі терористи забрали зі схрону, координати якого месенджером отримали від російського куратора.

«Далі за його вказівкою молодики замаскували „вибухову пастку“ на місці запланованого теракту. Щоб відстежити прибуття наряду поліції, фігуранти встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів», — повідомили в СБУ.

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Після підготовки підриву терористи роз’їхались по домівках, де сподівалися «залягти на дно» і отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів, але марно.

Правоохоронці затримали обох фігурантів за адресами проживання. Крім того, під час обстеження місця теракту було виявлено другий СВП, який не спрацював після спроб його активації рашистами.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення теракту.

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Раніше затримали агента РФ у зоні бойових дій на Харківщині. Ним виявився контрактник однієї із бригад ЗСУ, який працював на російське ГРУ.

Чоловік свідомо пішов на співпрацю з ворогом та «зливав» окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку. Агент месенджером виходив на куратора з російського ГРУ та передавав йому координати свого та інших підрозділів з передової. Найбільше ворога цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони.