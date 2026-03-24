ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
388
Час на прочитання
1 хв

На Рівненщині авто збило відомого оленя Бориса: прогнози невтішні (відео)

У Зарічненському районі Рівненської області ввечері сталася ДТП, унаслідок якої автомобіль збив оленя. Тварина дістала важкі травми і перебуває у критичному стані.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Олень Борис

Інцидент стався ввечері у Зарічненському районі Рівненеської області: за словами очевидців та людей, які доглядають за твариною, йдеться про оленя на ім’я Борис.

Про це інформує Радіо Трек.

© Радіо Трек

Унаслідок наїзду тварина зазнала тяжких ушкоджень — у неї відсутня задня права лапа. Стан оленя оцінюють як критичний.

Автомобіль, причетний до ДТП, правоохоронці вже встановили. Водночас водій після наїзду залишив місце події. Наразі його розшукують.

Обставини інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, що раніше ми писали про оленя, що навідується до села на Рівненщині, став зіркою Мережі: ТСН з'ясувала подробиці з життя Бориса

Тварина зовсім не боїться людей і позує для камери.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie