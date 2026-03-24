На Рівненщині авто збило відомого оленя Бориса: прогнози невтішні (відео)

Олень Борис

Реклама

Інцидент стався ввечері у Зарічненському районі Рівненеської області: за словами очевидців та людей, які доглядають за твариною, йдеться про оленя на ім’я Борис.

Про це інформує Радіо Трек.

© Радіо Трек

Унаслідок наїзду тварина зазнала тяжких ушкоджень — у неї відсутня задня права лапа. Стан оленя оцінюють як критичний.

Реклама

Автомобіль, причетний до ДТП, правоохоронці вже встановили. Водночас водій після наїзду залишив місце події. Наразі його розшукують.

Обставини інциденту з’ясовуються.

