На Рівненщині батька, який виховує трьох малих дітей, увʼязнили за ухилення від мобілізації

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

На Рівненщині батько трьох неповнолітніх дітей отримав три роки в’язниці за ухилення від мобілізації.

Чому він не отримав відстрочку та «загримів» за ґрати, йдеться у вироку суду.

Як зазначено в матеріалах справи, в березні 2024 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Чоловікові намагалися вручити повістку, проте він від неї відмовився, а у вказаний день не з’явився у пункті збору.

Свою відмову він мотивував тим, що нібито має право на відстрочку, оскільки є батьком трьох неповнолітніх дітей. У чоловіка є донька від другого шлюбу, яка народилася 30 листопада 2023 року, та двоє дітей від першого шлюбу його дружини.

Дружина підсудного на суді запевнила, що її нинішній, другий чоловік піклується як про її дітей від першого шлюбу, так і про їхню спільну доньку та забезпечує матеріально всіх трьох дітей.

Біологічний батько, за словами жінки, участі в житті дітей не бере — не спілкується і не допомагає їм фінансово. До суду з позовом про стягнення аліментів на утримання дітей від першого шлюбу вона не зверталася.

«Обвинуваченим і його адвокатом не надано до суду доказів, які підтверджували б обставини, що, на думку обвинуваченого, є підставою для відстрочки від мобілізації, а саме те, що обвинувачений має троє неповнолітніх дітей», — йдеться у матеріалах справи. Запевнення, що чоловік забезпечує і дітей дружини, суд не взяв до уваги.

Суддя визнала чоловіка винним в ухиленні від мобілізації (ст. 336 КК України) та призначила покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше у Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.