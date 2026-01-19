На Рівненщині біля колій знайшли протитанкові міни: їх могли скинути «Шахеди»

"Шахеди" скинули протитанкові міни біля залізниці на Рівненщині

На Рівненщині неподалік залізничних колій знешкодили дві протитанкові міни, які, ймовірно, скинули «Шахеди».

Про це передає поліція Рівненської області.

Учора, 18 січня працівник однієї із залізничних станцій регіону під час обходу території поблизу колій виявив підозрілий предмет.

На місце події негайно вирушили працівники вибухотехнічної служби поліції області. Щоб дістатися до об’єкту потрібно було йти пішки по коліях орієнтовно три кілометри.

Під час огляду фахівці виявили 2 протитанкові міни ПТМ-3. Оскільки вказаний різновид мін має магнітний датчик цілі, який реагує на зміну магнітного поля, було прийнято рішення знешкоджувати міни на місці.

«Найімовірніше, боєприпаси були скинуті ворожими безпілотниками під час останніх повітряних тривог на Рівненщині», — припустили у поліції.

Раніше українців попередили про мінну загрозу від «Шахедів».