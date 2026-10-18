На Рівненщині через російську атаку зупинило роботу виробниче підприємство

Атака російських дронів / © ТСН.ua

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На Рівненщині внаслідок російської атаки зазнало ураження виробниче підприємство, яке через пошкодження було змушене припинити роботу.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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«Одне з виробничих підприємств Рівненщини стало ціллю для ворога під час чергової атаки. Люди не постраждали. Втім, саме підприємство через ураження припинило роботу», — зазначив очільник ОВА.

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Раніше Олександр Коваль повідомляв, що цілями російських військ стали об’єкти цивільної інфраструктури в обласному центрі та його околицях.

Нагадаємо, уночі та вранці 18 вересня Росія масовано атакувала західні області України ударними безпілотниками. Вибухи пролунали, зокрема, у Рівному.

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