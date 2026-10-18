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На Рівненщині через російську атаку зупинило роботу виробниче підприємство
За попередньою інформацією, російська атака не призвела до постраждалих серед людей.
На Рівненщині внаслідок російської атаки зазнало ураження виробниче підприємство, яке через пошкодження було змушене припинити роботу.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
«Одне з виробничих підприємств Рівненщини стало ціллю для ворога під час чергової атаки. Люди не постраждали. Втім, саме підприємство через ураження припинило роботу», — зазначив очільник ОВА.
Раніше Олександр Коваль повідомляв, що цілями російських військ стали об’єкти цивільної інфраструктури в обласному центрі та його околицях.
Нагадаємо, уночі та вранці 18 вересня Росія масовано атакувала західні області України ударними безпілотниками. Вибухи пролунали, зокрема, у Рівному.