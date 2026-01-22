- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 269
- Час на прочитання
- 1 хв
На Рівненщині чоловік вбив товариша, а тіло викинув на смітник
На Рівненщині сталося моторошне вбивство — поліція розкрила деталі.
У Рівненський області чоловік отримав термін за вбивство товариша, який прийшов до нього в гості.
Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури
«Чоловік у себе вдома під час застілля вдарив кілька разів ножем у шию товариша, який у нього гостював. Від зазнаних травм потерпілий помер, а його тіло господар квартири ще кілька днів тримав у квартирі. Потім він замотав його у намет, запакував у валізу та викинув на смітник. Моторошну знахідку виявили вже на сміттєзвалищі», — йдеться у повідомленні відомства.
Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Своєї провини зловмисник не визнав та переконував, що просто перевищив межі самооборони.
Нагадаємо, у Львові жінку підозрюють у вбивстві безхатька. Трагедія сталася у закинутій будівлі, а затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.