На Рівненщині чоловік вбив товариша, а тіло викинув на смітник

У Рівненський області чоловік отримав термін за вбивство товариша, який прийшов до нього в гості.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури

«Чоловік у себе вдома під час застілля вдарив кілька разів ножем у шию товариша, який у нього гостював. Від зазнаних травм потерпілий помер, а його тіло господар квартири ще кілька днів тримав у квартирі. Потім він замотав його у намет, запакував у валізу та викинув на смітник. Моторошну знахідку виявили вже на сміттєзвалищі», — йдеться у повідомленні відомства.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Своєї провини зловмисник не визнав та переконував, що просто перевищив межі самооборони.

