На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по ТЦК та поліції: запроваджено спецоперацію (фото)

На Рівненщині запроваджено спеціальну поліцейську операцію через стрілянину по групі оповіщення

Доповнено додатковими матеріалами

У селі Верба Рівненської області чоловік влаштував стрілянину з автомата по групі оповіщення — військових та правоохоронцю під час перевірки документів. Двоє осіб отримали поранення, в області запроваджено спеціальну поліцейську операцію.

Про це повідомила поліція Рівненщини.

Правоохоронці ведуть розшук чоловіка, який відкрив стрілянину по представниках групи оповіщення — військових і поліцейському. Особу нападника вже встановили, а керівник поліції області оголосив спеціальну поліцейську операцію.

Інцидент стався ввечері 29 квітня у селі Верба Дубенського району. Військовослужбовці групи оповіщення разом із поліцейським офіцером громади помітили чоловіка, який віз поруч із собою велосипед. Коли наблизилися до нього, щоб перевірити документи, чоловік раптово відкрив вогонь з автомата по військових і правоохоронцю.

У результаті стрілянини поранення дістали один військовий і поліцейський.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Наразі тривають пошуки зловмисника.

За наявною інформацією, чоловікові близько 48 років, він худорлявої статури, приблизно 170 см зросту, має коротке волосся із сивиною. Був одягнений у камуфляж.

На Рівненщині поліція розшукує стрільця по групі оповіщення (9 фото)

До слова, на Буковині 29-річний чоловік під час транспортування до мобілізаційного центру напав із ножем на двох працівників ТЦК, завдавши їм ударів у шию. Після цього він пошкодив службове авто та вдарив одного з військових гайковим ключем. Нападника затримали та повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство й хуліганстві.

