Укрaїнa
147
1 хв

На Рівненщині чоловік жахливо загинув під колесами власного мотоблоку

Чоловік від отриманих травм загинув на місці.

Віра Хмельницька
У селі Колодіївка трагічно загинув 43-річний місцевий житель.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

«Чоловік, керуючи сільськогосподарського малогабаритною технікою, здійснював маневр розвороту, не впорався з керуванням та упав під колеса транспорту. Травми, отримані чоловіком, виявились несумісні з життям», — йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Хмельниччині сталася смертельна дорожня пригода. Місцевий мешканець за кермом мотоблоку заїхав у кювет, через що транспортний засіб перекинувся.

147
