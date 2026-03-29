На Рівненщині чоловік жахливо загинув під колесами власного мотоблоку
Чоловік від отриманих травм загинув на місці.
У селі Колодіївка трагічно загинув 43-річний місцевий житель.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
«Чоловік, керуючи сільськогосподарського малогабаритною технікою, здійснював маневр розвороту, не впорався з керуванням та упав під колеса транспорту. Травми, отримані чоловіком, виявились несумісні з життям», — йдеться у повідомленні.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Хмельниччині сталася смертельна дорожня пригода. Місцевий мешканець за кермом мотоблоку заїхав у кювет, через що транспортний засіб перекинувся.