На Рівненщині чоловіка, який лікується від сказу, затримали у ТЦК: родина б’є на сполох

ТЦК / © Цензор.нет

Реклама

На Рівненщині представники територіального центру комплектування затримали чоловіка, який проходить антирабічне лікування після контакту з твариною, хворою на сказ.

Про подію повідомили його сестра та лікарка “Суспільному”.

За словами сестри військовозобов’язаного Оксани, її брат з 4 листопада отримує курс щеплень від сказу. 19 листопада працівники ТЦК затримали його прямо на території лікарні, де чоловік мав отримати чергову — четверту — дозу вакцини.

Реклама

Після звернень родичів, медиків та повідомлення в поліцію щеплення все ж зробили ввечері 20 листопада. Нині чоловік перебуває у приміщенні ТЦК і, за словами сестри, його не відпускають.

“Його тримають у п’ятому відділенні ТЦК. На вакцинацію привезли під конвоєм чотирьох працівників і забрали назад”, — розповіла вона.

Останню — п’яту — дозу чоловік має отримати 2 грудня. Однак родина і лікарі побоюються, що ТЦК може не забезпечити своєчасне введення вакцини або скерувати чоловіка на полігон до завершення лікування. У відповіді на офіційний запит, за словами сестри, вказали, що “останню вакцину вже введено”, хоча йдеться про іншу ін’єкцію — на 28-й день після зараження.

Завідувачка Корецького відділення Центру контролю та профілактики хвороб Світлана Бондарчук-Данилюк підтвердила, що чоловік мав контакт із твариною, хворою на сказ, і проходить курс лікування. За її словами, якщо вакцинацію не завершити вчасно, курс доведеться починати заново.

Реклама

“Ми просили забезпечити супровід та гарантувати своєчасне щеплення. Але чоловіка не відпускають, і ми не знаємо, чи не скерують його до 2 грудня на полігон”, — зазначила вона.

Медики попереджають: недотримання графіка вакцинації від сказу може становити смертельну загрозу.

До слова, у жовтні в Києві відбулося жорстке затримання чоловіка: поліція та представник ТЦК намагалися надіти кайданки на парубка, який сидів на землі (момент потрапив на відео). У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що інцидент стався у Деснянському районі, і затриманий чоловік “перебував у розшуку”. Велику кількість правоохоронців пояснили проведенням спільного рейду з представниками ТЦК.