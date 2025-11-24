ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
2 хв

На Рівненщині чоловіка, який лікується від сказу, затримали у ТЦК: родина б’є на сполох

Чоловіка з Рівненщини, який проходить вакцинацію від сказу, затримали у ТЦК. Родичі та лікарі заявляють про зрив графіка щеплень і вимагають його завершити.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
ТЦК

ТЦК / © Цензор.нет

На Рівненщині представники територіального центру комплектування затримали чоловіка, який проходить антирабічне лікування після контакту з твариною, хворою на сказ.

Про подію повідомили його сестра та лікарка “Суспільному”.

За словами сестри військовозобов’язаного Оксани, її брат з 4 листопада отримує курс щеплень від сказу. 19 листопада працівники ТЦК затримали його прямо на території лікарні, де чоловік мав отримати чергову — четверту — дозу вакцини.

Після звернень родичів, медиків та повідомлення в поліцію щеплення все ж зробили ввечері 20 листопада. Нині чоловік перебуває у приміщенні ТЦК і, за словами сестри, його не відпускають.

“Його тримають у п’ятому відділенні ТЦК. На вакцинацію привезли під конвоєм чотирьох працівників і забрали назад”, — розповіла вона.

Останню — п’яту — дозу чоловік має отримати 2 грудня. Однак родина і лікарі побоюються, що ТЦК може не забезпечити своєчасне введення вакцини або скерувати чоловіка на полігон до завершення лікування. У відповіді на офіційний запит, за словами сестри, вказали, що “останню вакцину вже введено”, хоча йдеться про іншу ін’єкцію — на 28-й день після зараження.

Завідувачка Корецького відділення Центру контролю та профілактики хвороб Світлана Бондарчук-Данилюк підтвердила, що чоловік мав контакт із твариною, хворою на сказ, і проходить курс лікування. За її словами, якщо вакцинацію не завершити вчасно, курс доведеться починати заново.

“Ми просили забезпечити супровід та гарантувати своєчасне щеплення. Але чоловіка не відпускають, і ми не знаємо, чи не скерують його до 2 грудня на полігон”, — зазначила вона.

Медики попереджають: недотримання графіка вакцинації від сказу може становити смертельну загрозу.

До слова, у жовтні в Києві відбулося жорстке затримання чоловіка: поліція та представник ТЦК намагалися надіти кайданки на парубка, який сидів на землі (момент потрапив на відео). У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що інцидент стався у Деснянському районі, і затриманий чоловік “перебував у розшуку”. Велику кількість правоохоронців пояснили проведенням спільного рейду з представниками ТЦК.

Дата публікації
Кількість переглядів
317
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie