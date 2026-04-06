На Рівненщині другу добу шукають хлопчика: його молодшого брата знайшли мертвим

На Рівненщині другу добу шукають зниклого хлопчика / © ДСНС України

У селі Колки Сарненського району рятувальники виявили у водоймі тіло хлопчика 2023 року народження. Пошукова операція щодо його старшого брата, який зник разом із ним, триває другу добу.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Рівненській області.

За словами рятувальників, надзвичайна подія сталася напередодні, коли двоє маленьких братів опинилися біля водойми без нагляду дорослих. Отримавши повідомлення про зникнення дітей, до пошуків негайно долучилися рятувальники, працівники поліції та місцеві мешканці.

Під час обстеження акваторії річки фахівці ДСНС виявили та підняли на поверхню тіло молодшої дитини. Хлопчик народився у 2023 році. Наразі доля старшого брата (2021 року народження) залишається невідомою.

На Рівненщині другу добу шукають зниклого хлопчика / © ДСНС України

«Рятувальники, правоохоронці та громада об’єднали зусилля, аби відшукати дітей. Пошуки старшого хлопчика тривають і досі», — зазначили у відомстві.

На Рівненщині другу добу шукають зниклого хлопчика / © ДСНС України

Раніше ми вже писали, що на Рівненщині під час пошуків дітей у водоймі виявили тіло 3-річного хлопчика. 4-річного Дмитра продовжують шукати поліція та рятувальники.