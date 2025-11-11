На Рівненщині двоє чоловіків залізли на авто поліції, а діти знімали на відео — що було далі

На Рівненщині двох чоловіків засудили за хуліганство / © Getty Images

На Рівненщині суд визнав винними двох чоловіків, які вилізли на службове авто поліції, щоб сфотографуватися, та пошкодили капот. Один із них має публічно попросити вибачення у поліцейських і мешканців Дубенської громади.

Про це йдеться у вироку міськрайонного суду.

Інцидент стався влітку 2025-го. Патрульні приїхали на виклик і залишили службовий автомобіль із увімкненими проблисковими маячками. У цей час обвинувачені, проходячи повз, вирішили зробити фото на авто правоохоронців. Вони пошкодили капот, завдавши збитків на понад 53 тис. грн.

Інцидент відбувався на очах дітей, які знімали все на відео. Згодом ролик розійшовся мережею. Суд зазначив, що чоловіки діяли зі зневаги до поліції, а обидва вже мали судимості.

Під час судового розгляду між прокурором і обвинуваченими було укладено угоду про визнання винуватості. Чоловіки зізналися, що того вечора були напідпитку та шкодують про свій вчинок.

«Дійсно, 6 червня по черзі вилазили на капот службового автомобіля, робили фото один одного, пошкодили машину. Зараз щиро розкаюємося, більше такого не буде», — зазначили вони у суді.

Один із чоловіків додав, що вже пів року не вживає наркотиків, бореться з алкогольною залежністю та має намір піти на фронт. Водночас суд врахував, що саме він скоїв новий злочин під час дії випробувального терміну після попереднього вироку за крадіжку.

У підсумку йому призначили п’ять років і три місяці позбавлення волі, тоді як другий отримав рік ув’язнення умовно з випробувальним терміном на два роки.

Також суд зобов’язав другого обвинуваченого публічно вибачитися перед мешканцями Дубенської громади та працівниками поліції «за проявлену зневагу до суспільства та правоохоронців».

