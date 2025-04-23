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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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93
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На Рівненщині двоє підлітків постраждали внаслідок вибуху батарейки та петарди: одному — відірвало пальці

За обома випадками правоохоронці проводять перевірки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
На Рівненщині двоє дітей постраждали від вибуху небезпечних знахідок: один втратив пальці, іншому діагностували переломи

На Рівненщині двоє дітей постраждали від вибуху небезпечних знахідок: один втратив пальці, іншому діагностували переломи / © Unsplash

На Рівненщині протягом одного дня сталися два інциденти з вибухами небезпечних предметів, у результаті яких постраждали неповнолітні.

Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

Як встановили правоохоронці, перший випадок трапився 22 квітня о 16:40 у Рівному на вулиці Гайдамацькій. 14-річний місцевий підліток знайшов літієву батарейку, приніс її додому та намагався розібрати ножем. Внаслідок цього батарейка вибухнула.

Медики госпіталізували хлопця з травматичною ампутацією трьох фаланг пальців руки. Наразі він перебуває в лікарні.

Того ж дня, приблизно о 19:30, у селі Городок Рівненського району 13-річний хлопець знайшов петарду, потягнув за шнурок, і вона вибухнула прямо в руках.

Унаслідок вибуху у підлітка переломи двох фаланг пальців. Йому надали допомогу й відпустили додому.

Нагадаємо, на Рівненщині хлопчик вирішив пожартувати та замінував лікарню.

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