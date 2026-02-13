На Рівненщині дитина підірвалась гранатою: дійшло до ампутації

Підрив до гранати / Ілюстративне фото / © ТСН

У Рівненській області підліток отримав серйозні поранення через вибух невідомого предмета у руках. Хлопчика госпіталізували з ампутацією пальців кисті після спроби оглянути небезпечну знахідку.

Про це повідомила ДСНС України.

Трагічний інцидент стався у селі Колоденка. Підліток натрапив на підозрілий предмет, який попередньо ідентифікують як підривач до гранати. Під час огляду знахідка вибухнула просто в руках дитини. Хлопця госпіталізували з травматичною ампутацією пальців кисті.

«Батьки! Постійно нагадуйте дітям про небезпеку знахідок. Побачили підозрілий предмет? Не наближайтеся! Попередьте людей навколо та негайно телефонуйте за номером 101!» — закликали надзвичайники.

Як повідомили у швейцарській неурядовій гуманітарній організації FSD, яка займається розмінуванням в Україні, існує небезпечний міф щодо вибухонебезпечних предметів. Він полягає в тому, що боєприпас, що не вибухнув, — начебто бракований і не становить загрози. Його можна самостійно пересувати.

Насправді ж будь-які боєприпаси категорично заборонено чіпати чи переміщувати. Зафіксовано випадки, коли вони детонували під час перенесення або вже після зміни місця розташування.

Нагадаємо, раніше у київській школі №115 15-річний учень підірвав страйкбольну гранату під сходами заради відео для соцмереж. Постраждалих не було. На місці працювали вибухотехніки та поліція Солом’янського району.