ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

На Рівненщині дитина підірвалась гранатою: дійшло до ампутації

Небезпечна знахідка обернулася трагедією на Рівненщині: попередньо підліток знайшов підривач до гранати, який здетонував під час огляду.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Підрив до гранати / Ілюстративне фото

Підрив до гранати / Ілюстративне фото / © ТСН

У Рівненській області підліток отримав серйозні поранення через вибух невідомого предмета у руках. Хлопчика госпіталізували з ампутацією пальців кисті після спроби оглянути небезпечну знахідку.

Про це повідомила ДСНС України.

Трагічний інцидент стався у селі Колоденка. Підліток натрапив на підозрілий предмет, який попередньо ідентифікують як підривач до гранати. Під час огляду знахідка вибухнула просто в руках дитини. Хлопця госпіталізували з травматичною ампутацією пальців кисті.

«Батьки! Постійно нагадуйте дітям про небезпеку знахідок. Побачили підозрілий предмет? Не наближайтеся! Попередьте людей навколо та негайно телефонуйте за номером 101!» — закликали надзвичайники.

Як повідомили у швейцарській неурядовій гуманітарній організації FSD, яка займається розмінуванням в Україні, існує небезпечний міф щодо вибухонебезпечних предметів. Він полягає в тому, що боєприпас, що не вибухнув, — начебто бракований і не становить загрози. Його можна самостійно пересувати.

Насправді ж будь-які боєприпаси категорично заборонено чіпати чи переміщувати. Зафіксовано випадки, коли вони детонували під час перенесення або вже після зміни місця розташування.

Нагадаємо, раніше у київській школі №115 15-річний учень підірвав страйкбольну гранату під сходами заради відео для соцмереж. Постраждалих не було. На місці працювали вибухотехніки та поліція Солом’янського району.

Дата публікації
Кількість переглядів
216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie